Трамп заявил, что США не будут торопиться с соглашением по Ирану

Москва24 мая Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил американским переговорщикам не форсировать процесс заключения соглашения с Ираном. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, переговоры с Тегераном продолжаются в конструктивном русле, однако Вашингтон не намерен ускорять достижение договоренностей.

Переговоры идут в упорядоченном и конструктивном ключе, и я сказал своим представителям не спешить со сделкой. Время работает на нас написал он

Американский лидер также подчеркнул, что действующие ограничительные меры и блокада Ормузского пролива сохранятся, пока стороны не завершат согласование документа.

Ранее иранская сторона раскрыла детали возможного соглашения с США. Согласно опубликованной информации, если меморандум о взаимопонимании будет преобразован в полноценную сделку, это может предусматривать прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан.

При этом отмечалось, что руководство Ирана пока не завершило внутренние процедуры по согласованию меморандума об урегулировании отношений с США.