Трамп заверил, что не торопит Иран с принятием решения по переговорам с США

"Никакого давления": Трамп заявил, что не торопит Иран со сроками переговоров Трамп заверил, что не торопит Иран с принятием решения по переговорам с США

Москва23 апр Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что не торопит Тегеран в вопросе возвращения за стол переговоров с Вашингтоном.

Об этом американский лидер сказал в интервью телекомпании Fox News.

Никакого давления относительно сроков этого​​​. Сообщения об окне в три-пять дней, которые появились ранее, ложные заявил Трамп

Ранее президент США объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до момента представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта.

Как написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп будет ждать мирный план от представителей Исламской Республики еще несколько дней.

Однако эту информацию опровергла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, заявив, что окончательный срок временного перемирия не установлен.