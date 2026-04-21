Трамп не хочет продлевать режим перемирия с Ираном Трамп заявил о нежелании продлевать режим прекращения огня с Ираном

Москва21 апр Вести.Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Свои намерения он выразил в эфире телеканала CNBC.

Объявленный двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном завершится в среду, 22 апреля.

Я не хочу этого делать (продлевать перемирие – Прим.ред.). У нас не так много времени заявил Трамп

При этом американский лидер назвал прекращение огня хорошей идеей, поскольку за этот период армия США перевооружилась.

У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Так что мы использовали это для пополнения запасов подчеркнул Трамп

По его словам, военнослужащие США готовы к возобновлению военных действий против Ирана, если возникнет такая необходимость.

Ранее американские СМИ сообщили, что второй раунд переговоров США и Ирана назначен на утро 22 апреля. Иранская сторона при этом подчеркивала, что Трамп ставит перед собой цель превратить "стол переговоров в стол капитуляции".