Трамп признался, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам с США

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ему все равно, вернется ли Тегеран к переговорам с Вашингтоном или нет.

Журналисты задали Трампу вопрос о том, как долго он сможет ожидать возвращения Ирана к переговорам.

Мне всe равно, вернутся они или нет. Если не вернутся, меня это устраивает заявил Трамп

США показали себя очень дружелюбными, поскольку не начали рушить мосты в Иране, а нанесли удар лишь по одному мосту, поскольку Иран не сдержал своего обещания и не открыл Ормузский пролив, пояснил Трамп.

Трамп рассматривает возможность ударить по опреснительным заводам и электростанциям Ирана и оставить страну без электричества на ближайшие десять лет.

При этом газета The The Wall Street Journal сообщила, что Тегеран и Вашингтон могут провести новый раунд переговоров в ближайшие дни.