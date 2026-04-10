Трамп заявил, что поставки нефти будут возобновлены независимо от позиции Ирана

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о скором восстановлении нефтяных поставок, подчеркнув, что это произойдет независимо от позиции Ирана.

Соответствующий комментарий он опубликовал на странице в Truth Social.

Благодаря мне Иран никогда не получит ядерное оружие, а нефтяные поставки возобновятся в ближайшее время — с участием Ирана или без. Для меня это не имеет значения утверждает американский лидер

Кроме того американский лидер раскритиковал газету The Wall Street Journal за публикацию редакционной статьи, в которой его победу назвали преждевременной.

Президент США также высказал мнение, что Тегерану не следует взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив.

В ночь на 8 апреля Трамп сообщил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели​​​.

Вскоре после этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Исламской Республикой Ормузского пролива.