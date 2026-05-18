Трамп высказался о ходе переговоров с Ираном Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану

Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что компромиссы с Тегераном не входят в его планы. Об этом он сказал в телефонном интервью New York Post.

Он уточнил, что процесс переговоров с Ираном продолжается, и что он "не хочет действовать глупо".

Трамп заявил газете, что он не открыт к каким-либо уступкам Тегерану после получения последнего на данный момент и неудовлетворительного иранского предложения в отношении переговоров по мирному соглашению сообщается в публикации

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США не считают новое предложение Ирана по ядерной программе приемлемым для заключения соглашения.