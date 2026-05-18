Москва18 мая Вести.США не считают новое предложение Ирана по ядерной программе приемлемым для заключения соглашения, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники Axios пояснили, что Тегеран передал через пакистанских посредников новое предложение, которое включает больше тезисов о приверженности Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В Вашингтоне сочли изменения в предложениях Исламской Республики "косметическими".

Пришло время иранцам бросить нам немного конфет. Нам нужен реальный, твердый и детальный разговор [о ядерной программе]. Если этого не произойдет, мы будем вести разговор с помощью бомб, что будет позором сказал изданию высокопоставленный американский чиновник

Ранее Америка согласилась приостановить санкции против нефти Исламской Республики на время переговоров. Уточнялось, что ограничения будут сняты только на период, пока идет урегулирование конфликта.