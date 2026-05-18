Москва18 маяВести.США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Уточняется, что ограничения будут сняты только на период урегулирования конфликта.
В новом тексте (соглашения между странами - прим. ред. ) американцы согласились приостановить нефтяные санкции против Ирана на весь период переговоровговорится в материалах Tasnim
При этом подчеркивается, что Иран настаивает на отмене всех введенных против него санкций.
Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание с высокопоставленными членами своей администрации и обсудил дальнейшие действия США в войне с Ираном.