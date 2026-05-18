CNN: Трамп обсудил со своей администрацией дальнейшие шаги США против Ирана

Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп провел совещание с высокопоставленными членами своей администрации и обсудил дальнейшие действия США в войне с Ираном, сообщает телеканал CNN.

Совещание состоялось в гольф-клубе Трампа в Майами (США, штат Флорида) вскоре после его возвращения из Китая. В совещании участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По данным телеканала, Трамп озабочен блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые цены на нефть.

CNN указывает, что в начале текущей недели пройдет новая встреча Трампа с командой по национальной безопасности.

Трамп уверен в том, что Вашингтону удастся добиться поражения Тегерана. Обстановка развивается быстро, и Тегерану следует действовать оперативно, иначе последствия окажутся крайне серьезными, подчеркнул Трамп.