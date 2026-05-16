Трамп полагает, что сможет добиться капитуляции Ирана

Москва16 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся добиться поражения Тегерана.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News.

Да, я не сомневаюсь ответил Трамп на вопрос журналиста о вероятности капитуляции Исламской Республики.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран, если тот не заключит сделку с Соединенными Штатами.

Комментируя военную операцию США против Тегерана, Трамп отметил, что "продолжение следует".