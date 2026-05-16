Москва16 маяВести.Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся добиться поражения Тегерана.
Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News.
Да, я не сомневаюсьответил Трамп на вопрос журналиста о вероятности капитуляции Исламской Республики.
Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран, если тот не заключит сделку с Соединенными Штатами.
Комментируя военную операцию США против Тегерана, Трамп отметил, что "продолжение следует".