Трамп сообщил о "продолжении" конфликта с Ираном

Москва15 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя военную операцию США против Ирана, сообщил, что "продолжение следует". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

При этом Трамп не рассказал о характере "продолжения".

Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордные показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!) написал Трамп

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон готов пойти "только на хорошую сделку" с Тегераном.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Штаты вовлечены в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном. Он подчеркнул, что у Трампа достаточно вариантов действий в отношении Тегерана.