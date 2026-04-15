Москва15 апрВести.Проводимая американской армией операция против Ирана близка к завершению, но пока не завершена, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее журналистка Fox News Мария Бартиромо после беседы с главой Белого дома утверждала, что американский президент считает операцию завершенной.
Думаю, здесь все близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению … Но мы еще не закончилиуточнил Трамп позднее в интервью названному телеканалу
В свою очередь, журналист ИС "Вести" Валентин Богданов сравнил заявление Трампа о завершении операции против Ирана через ведущую американского телеканала с новостью утренних бирж или нефтяных фьючерсов.