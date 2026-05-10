Трамп ответил, завершены ли боевые действия в Иране Трамп: Иран потерпел поражение, но боевые действия еще не завершены

Москва10 мая Вести.Иран потерпел поражение в конфликте с Соединенными Штатами, но боевые действия еще не закончились. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью программе Full Measure.

Журналистка Шэрил Атткинсон в ходе беседы спросила у главы Белого дома, можно ли с уверенность сказать, что военная операция в Иране завершена.

Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они [иранцы] потерпели поражение, но это не значит, что они [боевые действия] закончены. Мы могли бы продолжить еще две недели и уничтожить каждую цель ответил Трамп

Американский лидер добавил, что к настоящему моменту США уничтожили, вероятно, 70% целей в Иране. При этом, подчеркнул он, в Исламской Республике еще остались цели, по которым американские военные потенциально могли бы нанести удары.

Но даже если бы мы этого не сделали, им потребовались бы многие годы, чтобы восстановиться резюмировал Трамп

Ранее стало известно, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации СМИ, в тексте Тегеран требует прекращения огня в Ливане и обеспечения безопасности судоходства.