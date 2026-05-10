IRNA: Тегеран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны

Москва10 мая Вести.Тегеран передал Пакистану ответ на предложение Соединенных Штатов по завершению конфликта, передает агентство IRNA.

Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику отмечается в публикации

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По имеющимся данным, в результате агрессии погибло более трех тысяч человек.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последовавшие за этим переговоры в Исламабаде не принесли результатов. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов сообщил, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном сохраняется.