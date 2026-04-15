Журналист Богданов усомнился в словах Трампа о завершении иранского конфликта Журналист Богданов сравнил заявление Трампа с экономическими новостями

Москва15 апр Вести.Заявление президента США Дональда Трампа о завершении военных действий в Иране через ведущую американского телеканала звучит как новость утренних бирж или нефтяных фьючерсов. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

По его мнению, вряд ли операция против Ирана действительно завершена, поскольку такую новость американскому лидеру следовало бы сообщить лично, а не через третьих лиц.

У Дональда Трампа с Ираном "Mission Accomplished"? (миссия завершена - прим. ред.). Вряд ли, ведь о таких вещах принято объявлять самому. Через ведущую с FoxNews- это для утренних бирж и нефтяных фьючерсов. И да. В Тегеране в курсе? поинтересовался журналист

Ранее корреспондент американского телеканала Fox News Мария Бартиромо сообщила, что в ходе интервью Трамп заявил о завершении иранской операции. Какую-либо дополнительную информацию она не привела.