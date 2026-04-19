Но проблема опять решена лишь на время: тратят США по-прежнему намного больше, чем зарабатывают

Москва19 апр Вести.Война против Ирана была развязана только ради инсайдерских сделок в США. Такое мнение в своем канале в мессенджере MAX выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, таких сделок было три, перед каждым важным событием конфликта.

Потом мы все узнаем, что вся война с Ираном вообще была ради этих инсайдерских сделок на Wall Street, каковых было уже три. 17 апреля на $760 млн на падение нефти. За 20 минут до объявления об открытии Ормузского пролива 23 марта – $500 млн в шорте за 15 минут до того, как Трамп отложил удары по Ирану. 7 апреля – $950 млн за несколько часов до объявления перемирия между США и Ираном. И никакой конспирологии. Nothing personal, it's just business (ничего личного, это просто бизнес – прим.ред.) отметил Богданов

Ранее президент США Дональд Трамп допустил вероятность того, что Вашингтон и Тегеран не придут к итоговому соглашению. Рассуждая о росте цен на энергоносители, вызванным войной против Ирана, он отметил, что самые жесткие прогнозы не воплотились в реальность.