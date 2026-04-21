Москва21 апрВести.Соединенные Штаты оказались завязшими в дипломатической игре, которую сами пытались навязать Ирану. Об этом заявил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы "Вести".
Ранее стало известно, что второй раунд американо-иранских переговоров состоится 22 апреля.
Соединенные Штаты оказались абсолютно завязшими в этой дипломатической игре, которую они пытались навязать. То есть сели играть с иранцами они белыми, а вынуждены теперь прибегать к приемам, которые, наверное, допустимы только в игре "Чапаев" – снося фигуры щелчками или превращая их в какие-то безумные шашки. Ну, вот как-то так на это можно смотретьотметил Богданов
Богданов также заявлял, что сверхувлеченность президента США Дональда Трампа социальными сетями превысила все разумные пределы, отметив, что вести переговоры с Ираном в интернете невозможно.