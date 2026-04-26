У Трампа не остается приемлемых вариантов исхода конфликта с Ираном Политолог Дудаков: Трамп оказался в тупиковой ситуации с Ираном

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп оказался в тупике относительно исхода иранского конфликта. Об этом в интервью NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что Тегеран проявляет стойкость и не идет на невыгодные для себя предложения по урегулированию.

Действительно, нужно констатировать, что на текущий момент администрация Трампа оказалась в тупиковой ситуации. Белый дом отчаянно стремится организовать переговорный процесс с Ираном и заключить соглашение, которое можно было бы назвать победой США, чтобы оно было выгодным и соответствовало американским условиям сказал эксперт

При этом у США остается не так много средств для совершения ударов по энергетике Ирана, а наземная операция грозит большими потерями и обрушением рейтинга Трампа, добавил Дудаков.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что представители Ирана не возобновят мирные переговоры в условиях давления, угроз и сохранения блокады Ормузского пролива со стороны США.