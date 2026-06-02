Москва2 июн Вести.Администрация американского лидера Дональда Трампа на данный момент не имеет никакого согласованного плана действий в отношении Ирана. Продолжение войны обернется для США усилением топливного кризиса и дальнейшим истощением арсеналов. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, американцы перепуганы действиями Ирана и не имеют понятия, как на них реагировать, хотя Трамп продолжает твердить о скором заключении сделки с Тегераном.

Никакого, конечно, когерентного плана сейчас нет у администрации Дональда Трампа. Мы видим такие спешные, экстренные его сообщения в соцсети Truth Social, где Трамп утверждает то, что переговорный процесс живее всех живых, и ничего не поменялось, и якобы заключение сделки уже очень близко. Но видно, что американцы перепуганы этим сильным ходом Исламской Республики и толком не знают, как на него реагировать. Потому что если возобновлять боевые действия, если снова перекрывать Ормузский пролив, то последствия будут крайне-крайне негативными для Соединенных Штатов. Мы понимаем то, что и топливный кризис будет усугубляться внутри Америки, и придется воевать с Ираном в условиях уже истощения своих арсеналов, особенно арсеналов высокоточных ракет и ракет-перехватчиков для систем ПВО...Поэтому, я думаю, сейчас будут пытаться снова как-то уговаривать иранцев из-за стола переговоров отметил Дудаков

Американист дополнил, что для переговоров США необходимо проявить политическую волю и оказать жесткое давление на Израиль, вынудив премьер-министра Биньямина Нетаньяху "поумерить свои аппетиты" в контексте кампании в отношении Ливана.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил приостановить переговоры с США из-за израильских атак на Ливан. Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что если Тель-Авив продолжит боевые действия, Тегеран "выступит против сионистского режима".