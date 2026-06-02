Москва2 июн Вести.Конфликт США с Ираном продлится максимум месяц, может даже и неделю, потому что ни у одной из стран нет ресурсов затягивать эту ситуацию на годы.

Об этом ИС "Вести" заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Как отметил политолог, продолжение конфликта с Ираном характеризует отчаянное положение американской администрации. Такая ситуация может продолжаться до тех пор, пока США не подойдут к переговорам более реалистично.

Либо Ирану не удастся воспользоваться всеми своими остающимися картами в рукаве, включая, действительно, перекрытие Красного моря, возможность новых ударов по американским базам, чтобы не вынудить американцев договариваться уже на иранских условиях. Я думаю, что какое-то время это все еще может заняться, но сейчас, конечно, все страны региона, они призывают и США, и Иран как можно быстрее договариваться. Это должно закончиться гораздо быстрее, эта история на месяц вперед, это максимум, может быть, даже неделя, поэтому год-два-три ждать, конечно, никто не будет. В принципе, ни у США нет таких ресурсов, чтобы так затягивать эту кризисную ситуацию, ни у Ирана их тоже не имеется пояснил Дудаков

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у США планов по возобновлению ударов по Ирану. По его словам, Вашингтон не получал уведомление от Ирана о приостановке диалога.