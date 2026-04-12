Москва12 апр Вести.Переговорный процесс между США и Ираном может затянуться до конца апреля. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил в беседе с NEWS.ru, что, несмотря на отсутствие ощутимого прогресса, стороны пока соблюдают режим перемирия.

Эксперт пояснил, что Конгресс США возвращается с пасхальных каникул и, вероятно, будет препятствовать продлению военных полномочий президента Дональда Трампа и выделению средств на продолжение боевых действий.

Ситуация для Трампа действительно сложная. Начинать снова войну — это доламывать свои позиции внутри Америки, а смиряться с условиями Ирана — это признавать свое поражение, что тоже негативно. С одной стороны, переговоры не идут, но пока перемирие не нарушается. Я думаю, что до конца апреля этот переговорный процесс будет продолжаться отметил Дудаков

По его оценке, в текущих условиях Вашингтон не располагает возможностями для смены власти в Иране или разблокирования Ормузского пролива. При этом он допускает, что перемирие может быть нарушено, что приведет к новой эскалации конфликта.

Политолог также заявил, что запасы крылатых ракет JASSM, Tomahawk и противоракет для систем ПВО у США истощены, в американском обществе усиливается негативное отношение к конфликту, а большинство граждан выступает за немедленное прекращение огня без предварительных условий.

По его словам, Трамп оказывается перед сложным выбором — либо принять условия Ирана и фактически признать поражение, либо пойти на обострение, рискуя окончательно ослабить свои позиции внутри страны, при этом его рейтинги снижаются и в отдельных опросах достигают уже 33%.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что прошедшие в столице Пакистана переговоры американской и иранской делегаций не завершились соглашением. По его словам, Тегеран отказался принять предложенные условия.