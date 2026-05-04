Эксперт объяснил, почему США отказываются от мирного плана Ирана Политолог Дудаков: США признают поражение, если согласятся на мирный план Ирана

Москва4 мая Вести.Американская администрация не хочет подписываться под предложенным Ираном мирным планом, поскольку это будет выглядеть не как победа Соединенных Штатов, а как их вынужденная уступка. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Тегеран демонстрирует стремление к мирному урегулированию конфликта и разрешению кризиса в Ормузском и Персидском заливах. По мнению политолога, план Ирана мог бы стать основанием для деэскалации ситуации в регионе.

Однако администрация [президента США Дональда] Трампа не готова подписаться под иранской инициативой, потому что представить мирный план очевидной победой Соединенных Штатов им не удастся. Белому дому придется смягчать санкции, возвращать активы Ирана, выводить войска, то есть де-факто признавать свое военное поражение, чего они не хотят сказал Дудаков

Ранее Тегеран через пакистанских посредников направил Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов, среди которых значится в том числе требование выплаты репараций. Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Исламская Республика получила от США ответ на свои мирные предложения и изучает его.