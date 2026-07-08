Иран считает блефом стратегию США после отказа от перемирия Политолог Дудаков: у Ирана остались еще козыри в рукаве против США

Москва8 июл Вести.У Ирана еще есть свои козыри в конфронтации против США. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Нынешние действия американской администрации нацелены на то, чтобы вынудить Иран пойти на условия Вашингтона. 8 июля президент США Трамп заявил, что американские военные продолжат наносить удары по целям в Иране. Кроме того, отметил он, с американской стороны идет подготовка к новым операциям.

Думаю, американцы надеются на то, что непублично иранские переговорщики станут более сговорчивыми и их удастся заставить пойти на сделку, выгодную для Соединенных Штатов и их интересов. Не факт, что это все получится, но это то, к чему американцы сейчас стремятся. Иран, думаю, со своей стороны полагает, что нынешние действия Трампа во многом блеф. Потому что на какую-то полномасштабную операцию сейчас Белый дом уже не способен. Тем более очень мало времени остается до выборов в США указал эксперт

Дудаков убежден, что Иран не будет уступать США в военном противостоянии.

Иран сдавать назад не намерен. Поэтому образовалась вязкая ситуация - ни мира, ни войны. У Ирана еще остается немало козырей в рукаве, которыми они не воспользовались или воспользовались не в полной степени заявил политолог

В частности, уточнил он, речь идет об ударах по электростанциям и по опреснительным установкам. В случае американской агрессии Иран может атаковать аналогичные объекты инфраструктуры в государствах-союзниках США на Ближнем Востоке.

Плюс будет там добивать их нефтяную инфраструктуру, что опять же спровоцирует энергокризис и опять приведет ко взлету цен на топливо во всем мире, включая саму Америку. Думаю, что в администрации Трампа понимают все риски происходящего. И очевидно, что чем больше они устраивают словесные интервенции, угрожают ударами, тем ниже вероятность, что это в итоге произойдет полагает он

Сегодня, после американских ударов, в Тегеране заявили, что из-за прямых угроз со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США.