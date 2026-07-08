Москва8 июл Вести.США намереваются взять реванш в конфронтации с Ираном. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, на данный момент вокруг Ирана сохраняется вязкая ситуация – нет ни мира, ни войны.

Мы видим типичные качели в политике администрации Трампа – то там переговорный процесс, эпизоды переговорного трека, то там очередные удары по иранским военным объектам на берегу Ормузского пролива. Такая ситуация вязкая - ни мира, ни войны. И она в какой-то степени используется Белым домом, чтобы, по сути, взять реванш над Ираном после того, как вот в рамках прямого военного столкновения высокой интенсивности США де-факто понесли поражение. Поэтому теперь они пытаются это все компенсировать сказал он

Дудаков подчеркнул, что США стараются оказывать на Иран многоплановое давление.

Они сейчас прощупывают почву, пытаются выбить оставшуюся иранскую военную инфраструктуру на побережье Персидского залива и Ормузского пролива, при этом оказывая еще и дипломатическое давление, а также, судя по всему, и санкционное давление на Иран. Они отозвали свою генеральную лицензию, выписанную недавно Ирану, чтобы тот мог свободно торговать своей нефтью. У США многоплановая история и стратегия. Им приходится в непонятной ситуации находиться, потому что конфликт высокой интенсивности с Ираном они снова не потянут, а признавать свое поражение не хотят. И приходится играть другим путем заявил политолог

Ранее на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре Трамп оскорбил руководство Ирана, назвав их "отбросами", агрессивными и злобными людьми. Он также заявил, что больше не видит смысла в переговорах с Ираном, но готов выслушать своих переговорщиков, которые настроены продолжать обсуждения по данному треку.