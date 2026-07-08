Трамп заявил, что в переговорах с Ираном больше нет смысла

Трамп не видит смысла в дальнейших переговорах с Ираном Трамп заявил, что в переговорах с Ираном больше нет смысла

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах с Ираном, но готов выслушать своих переговорщиков, которые настроены продолжать обсуждения с Тегераном.

Минувшей ночью США нанесли удары по Ирану, Тегеран ответил ударами по американским военным базам в регионе.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре Трамп оскорбил руководство Ирана, назвав их "отбросами", агрессивными и злобными людьми.

Я больше не хочу вести с ними переговоры заявил американский лидер

При этом Трамп отметил, что его переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят продолжения обсуждений с Ираном, и он готов выслушать их мнение, хотя не видит в переговорах пользы.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении серии мощных ударов по Ирану. Взрывы звучали на иранских островах Кешм и Харк в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана. По информации американской стороны, удары были нанесены, чтобы лишить иранцев возможности атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

В ответ Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.