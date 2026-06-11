Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения широкомасштабной, но краткосрочной операции против Исламской Республики Иран, чтобы изменить позицию Тегерана на переговорах с Вашингтоном. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Американский лидер, как отмечается, провел встречу с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома. На совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и другие должностные лица.

Источники сообщили, что один из вариантов, рассматриваемых Трампом, — это проведение масштабной, но краткосрочной операции с целью заставить Иран изменить свою позицию на переговорах говорится в материале

Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон планирует возобновить атаки на Исламскую Республику после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет.

Ранее стало известно, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение на Ближнем Востоке