Трамп заявил, что рассматривает возможность массированной атаки на Иран Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран

Москва23 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о проведении массированной атаки на Иран. Его слова передает агентство Axios.

Американский лидер подчеркнул, что удары будут масштабнее, чем прежде.

Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому сказал он

Ранее Трамп пригрозил Тегерану новыми ударами в ответ на атаки хуситов. По его словам, он "очень разочарован" в хуситах, потому что они, по его словам, до сих пор "действовали очень профессионально и разумно".