Москва23 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о проведении массированной атаки на Иран. Его слова передает агентство Axios.
Американский лидер подчеркнул, что удары будут масштабнее, чем прежде.
Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этомусказал он
Ранее Трамп пригрозил Тегерану новыми ударами в ответ на атаки хуситов. По его словам, он "очень разочарован" в хуситах, потому что они, по его словам, до сих пор "действовали очень профессионально и разумно".