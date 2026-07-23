Москва23 июлВести.Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в ответ на новые атаки хуситов. Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.
В посте главы Белого дома сказано, что хуситы обстреляли прошлой ночью два саудовских корабля
Если они (хуситы. - Прим. ред.) это повторят, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются ставленниками и/или марионетками Ирана. И Иран и, конечно, сами хуситы будут подвергнуты серьезному военному наказаниюзаявил Трамп
Американский лидер добавил, что он "очень разочарован" в хуситах, потому что они, с его слов, до сих пор "действовали очень профессионально и разумно".
20 июля йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что устанавливает морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена и его портов. 22 июля хуситы объявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море.