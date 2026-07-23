Reuters: танкер в Красном море подвергся атаке, на судне возник пожар

Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры в Красном море Reuters: танкер в Красном море подвергся атаке, на судне возник пожар

Москва23 июл Вести.Движение хуситов "Ансар Алла", контролирующее часть территории Йемена, сообщило о нападении на два саудовских нефтяных танкера, которые нарушили введенные движением ограничения на морское судоходство в Красном море.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале вооруженных сил хуситов.

Мы осуществили специальную силовую операцию в отношении саудовских танкеров Encelia и Layla, проигнорировавших запрет на движение в акватории Красного моря говорится в комментарии

Добавляется, что для проведения атаки использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Цели были поражены с высокой точностью, что вызвало возгорание подчеркнули представители движения

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Красном море, в результате которого на судне возник пожар.