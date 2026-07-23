Москва23 июлВести.Движение хуситов "Ансар Алла", контролирующее часть территории Йемена, сообщило о нападении на два саудовских нефтяных танкера, которые нарушили введенные движением ограничения на морское судоходство в Красном море.
Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале вооруженных сил хуситов.
Мы осуществили специальную силовую операцию в отношении саудовских танкеров Encelia и Layla, проигнорировавших запрет на движение в акватории Красного моряговорится в комментарии
Добавляется, что для проведения атаки использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.
Цели были поражены с высокой точностью, что вызвало возгораниеподчеркнули представители движения
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Красном море, в результате которого на судне возник пожар.