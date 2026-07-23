Йеменские хуситы заявили об атаках на два нефтяных танкера Саудовской Аравии

UKMTO сообщило о повреждении танкера недалеко от побережья Саудовской Аравии Йеменские хуситы заявили об атаках на два нефтяных танкера Саудовской Аравии

Москва23 июл Вести.Управление координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на танкер в акватории Красного моря, передает агентство Reuters. Ответственность за происшествие взяло на себя движение хуситов "Ансар Алла".

Из сообщения UKMTO следует, что инцидент произошел в Красном море, в 70 морских милях (около 130 километров) к юго-западу от саудовского города Аш-Шукаик.

В результате обстрела в танкер попал снаряд, что привело к возгоранию на борту судна, никто из членов экипажа не пострадал.

Позднее йеменское движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атак на два танкера. Утверждается, что эти действия были предприняты в ответ на нарушение морской блокады, которую хуситы объявили Саудовской Аравии.

В распространенном движением пресс-релизе упомянуты названия танкеров — Encelia и Layla. Для проведения операции хуситы использовали беспилотные летательные аппараты, а также баллистические и крылатые ракеты.

Кроме того, представители движения добавили, что им также удалось вынудить экипажи около 10 судов, следовавших в той же акватории, изменить курс и развернуться.

12 июля UKMTO сообщило об эвакуации моряков с контейнеровоза GFS Galaxy, атакованного в Ормузском проливе.