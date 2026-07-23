Москва23 июлВести.Управление координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на танкер в акватории Красного моря, передает агентство Reuters. Ответственность за происшествие взяло на себя движение хуситов "Ансар Алла".
Из сообщения UKMTO следует, что инцидент произошел в Красном море, в 70 морских милях (около 130 километров) к юго-западу от саудовского города Аш-Шукаик.
В результате обстрела в танкер попал снаряд, что привело к возгоранию на борту судна, никто из членов экипажа не пострадал.
Позднее йеменское движение хуситов "Ансар Алла" заявило о проведении атак на два танкера. Утверждается, что эти действия были предприняты в ответ на нарушение морской блокады, которую хуситы объявили Саудовской Аравии.
В распространенном движением пресс-релизе упомянуты названия танкеров — Encelia и Layla. Для проведения операции хуситы использовали беспилотные летательные аппараты, а также баллистические и крылатые ракеты.
Кроме того, представители движения добавили, что им также удалось вынудить экипажи около 10 судов, следовавших в той же акватории, изменить курс и развернуться.
12 июля UKMTO сообщило об эвакуации моряков с контейнеровоза GFS Galaxy, атакованного в Ормузском проливе.