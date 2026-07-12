Москва12 июл Вести.Экипаж атакованного в Ормузском проливе контейнеровоза, на котором начался пожар, эвакуировался на спасательной лодке, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали контейнеровоз GFS Galaxy, следовавший в Ормузском проливе под флагом Кипра. По американским данным, один из членов гражданского экипажа "числится пропавшим без вести".

UKMTO было проинформировано военными властями … экипаж покинул судно и в настоящее время эвакуирован говорится в сообщении, размещенном на сайте Управления

По информации UKMTO, контейнеровоз получил повреждения в 16 км к востоку от побережья Омана, на борту произошел пожар.

В ночь на 12 июля ВС США приступили к третьей волне ударов по Ирану в ответ на атаки исламской страны на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Незадолго до этого в КСИР заявили, что атакованный контейнеровоз в Ормузском проливе шел по маршруту, не согласованному с Тегераном. После этого КСИР объявил о закрытии пролива вплоть до окончания вмешательства США в региональные происшествия.

В субботу, 11 июля, стало известно об американском ультиматуме Ирану. Вашингтон потребовал от Тегерана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам.

Шеф Пентагона Пит Хегсет с началом новой волны ударов США по Исламской Республике указал на то, что Иран "сделал плохой выбор" и теперь расплачивается за него.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подчеркивал, что Соединенные Штаты нарушали, в частности, девятый пункт подписанного меморандума о взаимопонимании.