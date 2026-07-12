Американские военные начали третью волну ударов по Ирану за неделю CENTCOM: военные США начали третью серию ударов по Ирану за неделю

Москва12 июл Вести.Американские военные приступили к третьей за неделю серии ударов по Ирану, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как утверждается, это "стало ответом на дерзкое нападение" сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра, следовавший через Ормузский пролив. Согласно сведениям командования, один из членов гражданского экипажа "числится пропавшим без вести", само судно повреждено, на нем начался пожар.

Силы Центрального командования США приступили к нанесению третьей за неделю серии ударов по Ирану … Соединенные Штаты принимают меры, которые дорого обойдутся Ирану, продолжая подрывать его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, беспрепятственно проходящие через [Ормузский] пролив говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х

CENTCOM отметило, что Тегерану "была предоставлена ​​очередная возможность продемонстрировать соблюдение положений меморандума о взаимопонимании", однако власти страны ее упустили.

Параллельно с этим журналист Axios Барак Равид сообщил, что "американские военные наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива".

Незадолго до этого телеканал Press TV распространил заявление КСИР. Исламские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по водному пути с отключенными системами и без согласования с властями Ирана. КСИР подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона, и пригрозил Вашингтону ответом на любую агрессию отношении Исламской Республики.

Американские военные осуществили серию авиаударов по Ирану 8-9 июля. Как заявили в CENTCOM, атака на несколько десятков военных объектов в Исламской Республике была проведена в ответ на удары Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе, о которых, в частности, информировали дипведомства Саудовской Аравии и Катара.

Далее последовал ответ Тегерана: иранские силы атаковали базы Соединенных Штатов в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

По словам президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении огня, установленное после подписания меморандума о взаимопонимании, перестало действовать, однако переговоры сторон могут продолжаться.

После обмена ударами конфликтующих сторон газета The Wall Street Journal опубликовала статью. В ней издание, ссылаясь на американского чиновника, написало о том, что Израиль мог спровоцировать США возобновить бомбардировки Ирана, предоставив информацию о "подготовке Тегераном покушения" на Трампа.

В ночь на 11 июля стало известно, что власти США потребовали от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам. Иранская сторона выступила против продолжения переговоров с американцами до тех пор, пока те не изменят свою позицию.

По мнению главы МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран выполнял свои обязательства по меморандуму, в отличие от Вашингтона, нарушавшего девятый пункт документа.