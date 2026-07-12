WSJ: склонить США к ударам по Ирану данными о "покушении" на Трампа мог Израиль

WSJ: угроза жизни Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной WSJ: склонить США к ударам по Ирану данными о "покушении" на Трампа мог Израиль

Москва12 июл Вести.Израиль мог оказать влияние на решение США возобновить бомбардировки Ирана, предоставив информацию о "подготовке Тегераном покушения" на американского президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале говорится, что посетивший 7 и 8 июля Анкару Трамп после получения от израильской разведки соответствующей информации отказался от использования подаренного Катаром самолета бело-темно-синей расцветки с красной и золотой полосами.

Американский лидер предпочел вернуться в США на старом президентском борту, окрашенном в сине-бело-голубые цвета​​​.

Причиной стало отсутствие у нового лайнера необходимых средств защиты, учитывая возобновление боевых действий на Ближнем Востоке и географическую близость Турции к Ирану. Сам Трамп эту информацию опровергал.

Действующие и бывшие американские чиновники прогнозируют, что теперь глава Белого дома будет реже использовать подаренный Катаром самолет во время зарубежных поездок.

WSJ, в свою очередь, предполагает, что угроза жизни президента могла быть преувеличена.

Ряд американских чиновников выразил обеспокоенность тем, что Израиль мог передать разведывательную информацию с целью повлиять на решения США в пользу возобновления полномасштабной войны с Ираном пишет газета

Трамп был настроен на диалог с иранской стороной, однако Израиль стремился к возобновлению бомбардировок Ирана для ослабления его военного потенциала, говорится в статье.

Военные источники также сообщили WSJ, что вопреки дипломатическим усилиям Трампа израильская армия продолжала планировать удары по иранским целям даже после завершения совместной с американцами кампании.

В ночь на 8 июля американские военные осуществили серию мощных ударов по Ирану. Военные Исламской Республики в ответ атаковали базы США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании.