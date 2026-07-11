Репортеры NYT ответят в суде за статью о самолете Трампа Несколько журналистов NYT получили повестки в суд после статьи о самолете Трампа

Москва11 июл Вести.Несколько журналистов американского издания The New York Times (NYT) получили повестки в суд после того, как газета опубликовала статью о самолете президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает сама газета.

Речь идет о самолете, который главе Белого дома в 2025 году подарила королевская семья Катара. В статье говорится, что после возобновления боевых действий против Ирана из соображений безопасности Трамп покинул саммит НАТО, который проходил в Турции 7-8 июля, не на новом воздушном лайнере, а на старом. Причину смены борта журналисты объяснили тем, что подаренное судно не оснащено системой защиты от ракетных угроз. Вскоре после этого репортеры NYT получили повестки в суд.

В пятницу администрация Трампа направила повестки в суд нескольким журналистам NYT после того, как на этой неделе издание сообщило о проблемах с безопасностью, связанных с новым самолетом президента Трампа, подаренным Катаром. Повестки... стали беспрецедентной эскалацией попыток президента Трампа запугать независимые новостные организации говорится в публикации

Отмечается, что перед тем, как статья о самолете появилась на полосах газеты, с репортером и старшим редактором NYT связался высокопоставленный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР). Он попросил не публиковать материал, сославшись на угрозу национальной безопасности. Правда, в чем именно она заключалась, работник ФБР не уточнил.

При этом сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что смена самолета после вылета из Турции была продиктована не соображениями безопасности. Американский лидер сообщил, что сменил борт из-за желания показать новое судно военнослужащим на базе Милденхолл в Великобритании.