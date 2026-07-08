WP: многие республиканцы и демократы в США выступают против продажи F-35 Турции WP: конгрессмены от обеих партий США выступают против продажи F-35 Турции

Москва8 июл Вести.Некоторые законодатели в Конгрессе США как от Демократической, так и от Республиканской партии выразили обеспокоенность по поводу возможной поставки Турции американских истребителей F-35, которых Анкара лишилась ранее из-за покупки российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщает газета The Washington Post (WP).

Пока не совсем ясно, сможет ли подконтрольный республиканцам Конгресс заблокировать возможную продажу истребителей, о которой "обтекаемо" высказался президент США Дональд Трамп, отмечает WP.

По сведениям издания Politico, заявления Трампа о возможных поставках Турции самолетов F-35 вызвало "бурный протест" в Конгрессе. Так, член Палаты представителей Майк Лоулер (республиканец от штата Нью-Йорк) заявил, что продажа Турции наиболее современных истребителей не отвечает интересам США.

Возвращение Турции в программу F-35, пока она располагает российскими системами ПВО С-400, незаконно приводит Politico слова законодателя Брэда Шнайдера (демократ от штата Иллинойс)

В свою очередь Дина Тайтус (демократ от штата Невада) выступила в соцсети Х и призвала лидеров демократического меньшинства и республиканского большинства в нижней палате Конгресса внести совместную резолюцию с целью заблокировать "незаконную продажу администрацией F-35 Турции".

Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 июля заявил, что Белый дом рассмотрит возможность поставок F-35 Турции, так как это укрепило бы двусторонние отношения.

Трамп подчеркнул, что его администрации еще предстоит принять решение по этому вопросу. При это Эрдоган отметил, что Вашингтон пообещал Анкаре поставить пять истребителей F-35.

Турция в 2017 году закупила у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Контракт выполнен "Рособоронэкспортом" (входит в Ростех) в 2019 году.

После покупки С-400 США исключили Турцию из программы производства F-35, объяснив это нарушением закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Помимо некоторых конгрессменов США возможной передачей F-35 Турции недовольно и правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным телеканала CNN, чтобы успокоить своих союзников, глава Пентагона Пит Хегсет посетит Израиль для переговоров с Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем. Стороны обсудят вопрос продажи F-35 Турции.