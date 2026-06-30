Москва30 июн Вести.Соединенные Штаты могут вернуться к идее продать Турции истребители F-35, если Анкара откажется от зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства, но не будет возвращать их РФ, а продаст третьей стране. Об этом пишет портал Euractiv.

В качестве одного из возможных покупателей этих ЗРК журналисты называют Южную Корею.

Все будет зависеть от соглашения, в соответствии с которым Турция продаст свои С-400 третьей стране, а не вернет их России. В качестве одного из возможных вариантов упоминается Южная Корея говорится в публикации

Портал напомнил, что в 2019 году Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителя F-35 из-за приобретения Анкарой российских комплексов С-400.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Турция хочет вернуть России С-400, чтобы прекратить споры с США и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.