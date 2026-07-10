Hürriyet: купленные у России турецкие С-400 проданы в страну Персидского залива

СМИ: Турция продала купленные у России С-400 одной из стран Персидского залива Hürriyet: купленные у России турецкие С-400 проданы в страну Персидского залива

Москва10 июл Вести.Зенитные ракетные системы С-400, купленные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

По словам обозревателя издания Абдюлькадира Сельви, покупателем могут быть ОАЭ или Катар.

С-400 проданы третьей стране …из стран Персидского залива отмечается в публикации

Уточняется, что власти Турции пока не комментировали ситуацию.

В четверг турецкие СМИ сообщали, что Турция и США ведут переговоры о передаче российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива. Уточнялось, что таким образом Турция собирается выйти из-под действия американских санкций и ищет решение, которое бы удовлетворило Вашингтон.

Несколько дней назад американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Белый дом рассмотрит возможность поставок F-35 Турции, так как это укрепило бы двусторонние отношения. Ранее поставки самолетов F-35 были заблокированы из-за покупки Турцией комплексов C-400.