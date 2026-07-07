Трамп о покупке Турцией российских систем ПРО: меня ничто не беспокоит

"Меня ничто не беспокоит": Трамп о покупке Турцией российских систем ПРО Трамп о покупке Турцией российских систем ПРО: меня ничто не беспокоит

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп не разделяет опасения по поводу приобретения Турцией систем противоракетной обороны у России. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами по итогам переговоров с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, куда он прибыл ранее на саммит НАТО.

Меня ничто не беспокоит сказал он

Речь идет о поставках ракетных комплексов C-400. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Анкара хочет вернуть Москве эти системы, чтобы прекратить споры с США и другими союзниками по НАТО. 30 июня портал Euractiv написал, что Вашингтон может вернуться к идее продать Турции истребители F-35, если она откажется от C-400.

Накануне Трамп заявил, что США отменят санкции в отношении Турции, введенные за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400.