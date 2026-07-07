CNN: Трамп прибудет на саммит НАТО в Анкару только из уважения к Эрдогану

Трамп приедет на саммит НАТО только из уважения к Эрдогану CNN: Трамп прибудет на саммит НАТО в Анкару только из уважения к Эрдогану

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО в Анкару только из уважения к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что американский лидер изначально относился ко встрече со скепсисом из-за того, что многие союзники Вашингтона по НАТО не поддержали его в войне с Тегераном.

Он [Дональд Трамп] заявил, что едет только потому, что саммит проходит в столице Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого он считает другом отмечается в публикации

Подчеркивается, что европейские лидеры надеются завершить саммит НАТО в Анкаре без крупного конфликта, планируя новые оборонные обещания, чтобы смягчить гнев Трампа.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предположил, что от саммита НАТО в Анкаре не стоит ожидать ни внутренних разногласий, ни каких‑либо переломных решений. По его словам, антироссийская позиция Запада остается четкой и консолидированной.