Трамп анонсировал свой визит в Турцию Трамп заявил, что посетит Турцию

Москва19 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что совершит поездку в Турцию. Об этом американский лидер рассказал в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.

Глава Белого дома не уточнил, когда именно состоится поездка.

Мы совершаем много поездок. Мы поедем в Турцию сказал Трамп

Между тем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что будет участвовать в июльском саммите НАТО в Анкаре. Анкара примет лидеров стран Североатлантического альянса 7 и 8 июля.