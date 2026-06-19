Москва19 июнВести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что совершит поездку в Турцию. Об этом американский лидер рассказал в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.
Глава Белого дома не уточнил, когда именно состоится поездка.
Мы совершаем много поездок. Мы поедем в Турциюсказал Трамп
Между тем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что будет участвовать в июльском саммите НАТО в Анкаре. Анкара примет лидеров стран Североатлантического альянса 7 и 8 июля.