Трамп заявил, что мог не приехать на саммит НАТО из-за разочарования в альянсе

Трамп заявил, что приехал на саммит НАТО только из-за Эрдогана Трамп заявил, что мог не приехать на саммит НАТО из-за разочарования в альянсе

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в НАТО, и на саммит альянса в Анкару прилетел во многом из-за своего друга – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Трамп назвал Эрдогана сильным лидером и сильной личностью и добавил, что если бы саммит НАТО проходил не в Турции, он мог бы не присутствовать на встрече.

Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы встреча не проходила в Турции - где находится мой друг, очень сильный лидер и очень сильная личность, - возможно, я бы на ней не присутствовал заявил Трамп входе встречи с Эрдоганом в Анкаре

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США относился к саммиту НАТО со скепсисом из-за того, что союзники не поддержали его в войне с Ираном. Однако решил присутствовать на встрече из уважения к Эрдогану.

Американский лидер неоднократно высказывал разочарование НАТО, отмечая, что блок вряд ли сможет оказать реальную помощь США.