Москва7 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в НАТО, и на саммит альянса в Анкару прилетел во многом из-за своего друга – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Трамп назвал Эрдогана сильным лидером и сильной личностью и добавил, что если бы саммит НАТО проходил не в Турции, он мог бы не присутствовать на встрече.
Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы встреча не проходила в Турции - где находится мой друг, очень сильный лидер и очень сильная личность, - возможно, я бы на ней не присутствовалзаявил Трамп входе встречи с Эрдоганом в Анкаре
Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США относился к саммиту НАТО со скепсисом из-за того, что союзники не поддержали его в войне с Ираном. Однако решил присутствовать на встрече из уважения к Эрдогану.
Американский лидер неоднократно высказывал разочарование НАТО, отмечая, что блок вряд ли сможет оказать реальную помощь США.