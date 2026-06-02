Москва2 июнВести.Американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что будет участвовать в июльском саммите Альянса в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Как указал турецкий дипломат, лидеры двух стран неоднократно беседовали по телефону в течение последнего месяца, и каждый раз Трамп давал понять, что прибудет на саммит.
Насколько нам известно, да, он планирует принять участиеответил Фидан на соответствующий вопрос в интервью Bloomberg TV
Анкара примет лидеров стран НАТО 7 и 8 июля.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне сомневаются в полезности Альянса для США.
Позже издание Spiegel написало, что США уведомили союзников по НАТО о планах серьезно сократить свой вклад в Альянс.