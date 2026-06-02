В МИД Турции полагают, что Трамп приедет на саммит НАТО в Анкаре

Москва2 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что будет участвовать в июльском саммите Альянса в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как указал турецкий дипломат, лидеры двух стран неоднократно беседовали по телефону в течение последнего месяца, и каждый раз Трамп давал понять, что прибудет на саммит.

Насколько нам известно, да, он планирует принять участие ответил Фидан на соответствующий вопрос в интервью Bloomberg TV

Анкара примет лидеров стран НАТО 7 и 8 июля.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне сомневаются в полезности Альянса для США.

Позже издание Spiegel написало, что США уведомили союзников по НАТО о планах серьезно сократить свой вклад в Альянс.