Москва2 июнВести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил на выступлении в Сенате, что предстоящий саммит НАТО в Турции пройдет "весело".
Соединенные Штаты уже доносили до партнеров по альянсу, что должны распределять американские военные ресурсы рационально, поскольку они не безграничны, добавил он.
Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, примет в нем участие.
В конце мая Марко Рубио заявлял, что США сомневаются в полезности НАТО для Вашингтона. Издание Der Spiegel, в свою очередь, писало о планах США серьезно сократить свой вклад в организацию.