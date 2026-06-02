Рубио: саммит НАТО в Турции в июле "будет веселым"

Москва2 июн Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил на выступлении в Сенате, что предстоящий саммит НАТО в Турции пройдет "весело".

Соединенные Штаты уже доносили до партнеров по альянсу, что должны распределять американские военные ресурсы рационально, поскольку они не безграничны, добавил он.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, примет в нем участие.

В конце мая Марко Рубио заявлял, что США сомневаются в полезности НАТО для Вашингтона. Издание Der Spiegel, в свою очередь, писало о планах США серьезно сократить свой вклад в организацию.