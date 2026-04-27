Reuters: НАТО рассматривает переход на проведение саммитов раз в два года НАТО может отказаться от ежегодных саммитов для снижения политического давления

Москва27 апр Вести.Североатлантический альянс рассматривает возможность перехода на менее интенсивный график проведения встреч на высшем уровне. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на информированные источники, ряд стран-членов НАТО настаивают на проведении саммитов раз в два года вместо ежегодной практики, установившейся с 2021 года.

Ближайший саммит пройдет в Анкаре (Турция) 7–8 июля 2026 года. Однако встреча в 2027 году может быть перенесена на осень (место проведения — Албания), а саммит 2028 года и вовсе может не состояться.

Дипломаты поясняют, что частота встреч создает "завышенные ожидания", которые мешают долгосрочному планированию. Кроме того, перерыв в 2028 году позволит избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его мандата.

Окончательное решение примет генеральный секретарь альянса Марк Рютте.