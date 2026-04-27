Москва27 апрВести.Североатлантический альянс рассматривает возможность перехода на менее интенсивный график проведения встреч на высшем уровне. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на информированные источники, ряд стран-членов НАТО настаивают на проведении саммитов раз в два года вместо ежегодной практики, установившейся с 2021 года.
Ближайший саммит пройдет в Анкаре (Турция) 7–8 июля 2026 года. Однако встреча в 2027 году может быть перенесена на осень (место проведения — Албания), а саммит 2028 года и вовсе может не состояться.
Дипломаты поясняют, что частота встреч создает "завышенные ожидания", которые мешают долгосрочному планированию. Кроме того, перерыв в 2028 году позволит избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его мандата.
Окончательное решение примет генеральный секретарь альянса Марк Рютте.