Bloomberg: саммит НАТО в Албании в следующем году может не состояться

Саммит НАТО в 2027 году может не состояться Bloomberg: саммит НАТО в Албании в следующем году может не состояться

Москва8 июл Вести.В следующем году саммит НАТО может не состояться. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В статье указано, что предварительно принимать мероприятие должна была Албания, однако это страна с самыми маленькими расходами на оборону среди всех членов НАТО, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в плане посещения столь крупных мероприятий становится сложной задачей. Все эти факты в совокупности "дают основания для пропуска саммит НАТО" в 2027 году.

Саммит пройдет в Албании. Вопрос о том, состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается цитирует агентство главу Военного комитета альянса итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне

Ранее Трамп заявил, что приехал на саммит НАТО в Анкаре только из-за президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.