Politico: Трамп сорвал ожидание стран-союзников по НАТО по договоренностям Трамп разрушил ожидания союзников по НАТО по соглашениям

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сорвал надежды стран-членов НАТО на заключение новых договоренностей. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что представители боятся сохранения жесткой риторики Трампа во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Союзники Америки по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении для заключения сделок. Вместо этого он выступил резко, заставив союзников в очередной раз усомниться в его приверженности их защите отмечается в публикации

Подчеркивается, что, прибыв на саммит НАТО в Анкаре, Трамп указал, что конфликт на Украине не затрагивает США. Также американский лидер заявил о притязаниях Вашингтона на Гренландию.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что расчет Трампа мог намеренно увести повестку саммита НАТО в сторону обсуждения вопросов конфликта с Ираном, в очередной раз приказав поразить цели на территории Исламской Республики.