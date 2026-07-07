Трамп просто всех отчихвостит: СМИ узнали, как закончится саммит НАТО в Анкаре Pravda: Трамп намерен отчиховстить Европу на саммите НАТО в Анкаре

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп намерен "отчихвостить" страны Европы в ходе саммита НАТО в Анкаре, который начался 7 июля. Об этом пишет издание Pravda.

И хотя итоги [саммита] уже написаны, важно, о чем будут говорить лидеры за закрытыми дверями, какую стратегию они готовят на будущее. Возможно, они о чем-то не договорятся, а Дональд Трамп просто всех "отчихвостит". Тем хуже для всех, прежде всего для Европы говорится в публикации

Автор статьи уточнил, что глава Белого дома намерен устроить взбучку Европе за отсутствие предложений с ее стороны по вопросу завершения украинского конфликта. Более того, подчеркнуло издание, страны ЕС давят любые попытки наладить диалог, без которого невозможно наступление мира.