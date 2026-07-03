Москва3 июл Вести.Европа хочет лишить президента США Дональда Трампа свободы геополитического маневра. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Эксперт предположил, что в Анкаре будет попытка какого-то серьезного разговора со стороны европейцев.

Но я думаю, что она (попытка - прим. ред.) будет недрогнувшей рукой отвергнута, потому что, ну, очевидно совершенно, что Дональд Трамп — можно относиться к нему как угодно, и к его экскурсам в потусторонний мир тоже. Но вы знаете, мое к нему скептическое отношение, но вот что у него не отнять — это чутье. И Дональд Трамп понял одну простую вещь, что в Анкаре его собирались окончательно затолкать в Евроатлантическую Лондонскую евроатлантическую линию на прямое противоборство с Россией на Украине. То есть фактически окончательно лишить его свободы геополитического маневра. Ну, многое для этого он сделал сам, в частности, окончательно запутав ситуацию в Персидском заливе … А евроатлантисты прекрасно понимали, что они его загнали в свою логику войны с Россией лишь наполовину. Значит, надо было загнать на оставшуюся вторую половину сказал политолог

Однако он отметил, что если Трамп и пойдет на войну с Россией, то в США происходят внутриполитические процессы, которые ставят главу Белого дома в состояние близкое к внутриполитической изоляции.

И я думаю, что в действительности это очень хороший рецепт для, в том числе, может быть, и для нас. Вот мы все пытаемся с евроатлантистами говорить серьезно. А он, он над ними смеется, он их высмеял. Я думаю, что-то подобное он действительно попытается сделать в Анкаре ну, таким немножко большим градусом хамства своего фирменного. Но ясно совершенно, что он в войну на Украине идти не захочет. А вот если они его все-таки загонят, это будет означать очень серьезную вещь, которая связана прежде всего с американской внутренней политикой. Если он не сможет перебить вот эту направленность на загоняние Трампа и Америки в войну против России… Значит, в Америке пошли такие внутриполитические процессы, которые ставят Дональда Трампа в состояние близкое к внутриполитической изоляции добавил Евстафьев

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля.

Сам европейцы надеется, что саммит альянса не обещает для них никаких "сюрпризов" на фоне непростых отношений НАТО с нынешней администрацией Соединенных Штатов. Отмечалось, что посыл предстоящего мероприятия во многом будет зависеть от президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.