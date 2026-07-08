Москва8 июл Вести.Цель саммита НАТО в Анкаре – продемонстрировать иллюзорное единство этого альянса, а европейцы на нем надеются перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа в своем противостоянии с Россией. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Нынешний саммит НАТО, по его словам, имеет очень серьезное значение для европейцев.

Они надеются, что именно в рамках этого саммита смогут как-то уговорить американского президента [Дональда Трампа] оказывать большее давление на нашу страну и таким образом пойти вперед. Хотя мы все прекрасно понимаем – что бы они там ни пытались сделать, как бы они ни пытались уломать Трампа, все равно это не изменит ситуацию на фронтах специальной военной операции, потому что все равно, в любом случае, мы продолжаем добиваться своих целей последовательно. В любом случае, они считают, что у них все равно какие-то шансы есть, особенно французы с немцами, которые являются такими рьяными активистами во всей этой игре. Есть страны, которые ведут себя более сдержанно. Например, те же самые Нидерланды, возможно, та же самая Италия, которые прекрасно понимают, что это все очень дорого им обойдется отметил Ибрагимов

Политолог назвал деликатным моментом присутствие в Анкаре главы киевского режима Владимира Зеленского, который даже рассчитывал выступить на этом саммите НАТО.

Но турецкая сторона дала ему ясно понять, чтобы он там особо много не выступал, потому что это будет очень сильно раздражать Дональда Трампа отметил Ибрагимов

Политолог уверен: если на саммите НАТО все же будут приняты какие-то радикальные решения против России, это может дорого обойтись их инициаторам.

Этот саммит может стать если не последним, то одним из упреждающих в том плане, что все может очень плохо закончиться для них самих же, если они будут принимать решения радикального характера. То есть если они действительно к какому-то консенсусу придут и в конце концов решат, что все-таки с нами можно разговаривать уже на другом уровне – скажем, более агрессивном, чем они себе это представляют, – тогда им же плохо будет. Тем же самым французам, которые до сих пор почему-то считают, что они могут позволить себе так разговаривать, британцам и так далее сказал Ибрагимов

Одной из целей нынешнего саммита НАТО политолог назвал демонстрацию единства Североатлантического альянса. Однако этого единства, подчеркнул Ибрагимов, на самом деле нет.

Тот же Дональд Трамп открыто сказал, что если бы не фактор Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. – Прим. ред.), он бы туда не приехал никогда... Я не буду так, конечно, упрощать, но его сейчас не украинские вопросы интересуют, и вообще мир клином не сошелся на Украине, все это прекрасно понимают. Его интересуют более насущные дела и проблемы – это Иран, это израильская ситуация, это Ближний Восток, это цены на энергоносители. Украинский вопрос – постольку-поскольку, на самом-то деле отметил Ибрагимов

По словам эксперта, Трамп прилетел в Турцию, так как ему нужно перезагружать свои отношения с Анкарой.

Это довольно хитроумный ход сейчас со стороны Белого дома для того, чтобы выстрелить по нескольким направлениям. Во-первых, несколько укрепить себя на Ближнем Востоке через Турцию. Во-вторых, несколько наказать [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху за его более резкое поведение в адрес Белого Дома. Мы же видим, как израильский премьер очень активно себя вел, особенно в последние несколько недель, и призывал публично Трампа не снимать санкции с Турции, не передавать ей истребители нового поколения и так далее, и тому подобное. А Трамп показал всему миру, что теперь не виляет израильский хвост американской собакой, что он самостоятельно принимает решения в контексте и иранского вопроса, и турецкого сказал политолог

Тем временем сам президент США Дональд Трамп выразил недовольство работой НАТО из-за Гренландии и Ирана.