Трамп выразил недовольство партнерами по НАТО из-за Ирана и Гренландии Трамп заявил о недовольстве членами НАТО из-за Гренландии и Ирана

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство работой НАТО из-за Гренландии и Ирана. Об этом он заявил, выступая на саммите альянса в Анкаре.

Я недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией и Ираном заявил Трамп на мероприятии, трансляцию которого вел канал DRM News

Ранее чиновники опасались, что саммит стран НАТО в Турции может пройти не слишком гладко. Они связывали это с тем, что Трамп был в ярости, когда другие члены альянса отказались присоединиться к его военной операции в Иране и грозил на треть сократить американское военное присутствие в странах Европы. В свою очередь европейские политики не поддержали его идею включить Гренландию в состав США.